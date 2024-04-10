З цим рецептом борщ завжди вдається смачним. Він точно сподобається всім.
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Зелений борщ
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Промийте м'ясо та залийте його 3 літрами води. Варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Зберіть ложкою білкову піну, якщо буде потреба. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.
- Вийміть з бульйону м'ясо, відділіть від кістки та наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.
- Почистьте картоплю і моркву, наріжте їх кубиками та висипте в бульйон. Доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні орієнтовно 30 хвилин до готовності.
- Тим часом відваріть 4 яйця. Почистьте їх та поріжте.
- Також поріжте зелень – щавель, кріп, петрушку, зелену цибулю. Коли овочі будуть готові, вкиньте до них порізану зелень. Варіть ще 3 хвилини.
- Після цього зніміть борщ з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Подавайте з яйцями та сметаною.