З цим рецептом борщ завжди вдається смачним. Він точно сподобається всім.

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Зелений борщ

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів м'яса;

– 3 літри води;

– 400 грамів картоплі;

– 1 морква;

– 200 грамів щавлю;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– кілька пір'їн зеленої цибулі;

– 4 яйця;

– 1 лавровий листок;

– 5 горошин чорного перцю;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Промийте м'ясо та залийте його 3 літрами води. Варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Зберіть ложкою білкову піну, якщо буде потреба. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку. Вийміть з бульйону м'ясо, відділіть від кістки та наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон. Почистьте картоплю і моркву, наріжте їх кубиками та висипте в бульйон. Доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні орієнтовно 30 хвилин до готовності. Тим часом відваріть 4 яйця. Почистьте їх та поріжте. Також поріжте зелень – щавель, кріп, петрушку, зелену цибулю. Коли овочі будуть готові, вкиньте до них порізану зелень. Варіть ще 3 хвилини. Після цього зніміть борщ з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Подавайте з яйцями та сметаною.

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