С этим рецептом борщ всегда получается вкусным. Он точно понравится всем.

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Зеленый борщ

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов мяса;

– 3 литра воды;

– 400 граммов картофеля;

– 1 морковь;

– 200 граммов щавеля;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок петрушки;

– несколько перьев зеленого лука;

– 4 яйца;

– 1 лавровый лист;

– 5 горошин черного перца;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо и залейте его 3 литрами воды. Варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Соберите ложкой белковую пену, если будет необходимость. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу. Выньте из бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон. Почистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками и высыпьте в бульон. Доведите до кипения и варите на умеренном огне ориентировочно 30 минут до готовности. Тем временем отварите 4 яйца. Почистите их и порежьте. Также порежьте зелень – щавель, укроп, петрушку, зеленый лук. Когда овощи будут готовы, бросьте к ним порезанную зелень. Варите еще 3 минуты. После этого снимите борщ с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут. Подавайте с яйцами и сметаной.

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