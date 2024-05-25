Зеленый борщ с Востока Украины: элементарный рецепт весенней вкуснятины
25 мая 2024, 15:10Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Весна – идеальное время, чтобы приготовить зеленый борщ. Попробуйте воплотить в жизнь рецепт с Востока Украины.
Одним из ингредиентов является крапива. Она прекрасно сочетается со щавелем и яйцами.
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Зеленый борщ, который готовят на Востоке Украины
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 3 – 4 картофелины;
– 400 граммов свиных ребер;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– лавровый лист по вкусу;
– 4 – 5 горошин перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока.
Зажарка:
– 1 луковица;
– 1 – 2 морковки;
– 400 миллилитров томата;
– масло по вкусу;
– 2 пучка крапивы;
– 2 пучка щавеля;
– 3 – 4 вареных яйца.
Смотрите видео, как приготовить зеленый борщ:
Приготовление:
- Для бульона в сухую кастрюлю выложите очищенные лук, морковь и чеснок. Поджарьте до золотистой корочки, добавьте мясо и залейте водой. Далее добавьте лавровые листья и перец горошком. Поставьте вариться.
- Для зажарки морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите и поджарьте вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавьте томат, посолите, поперчите по вкусу.
- Бульон периодически помешивайте и снимайте пенку. Когда овощи будут готовы, достаньте их и положите очищенный и измельченный картофель. Добавьте зажарку с томатом.
- Крапиву обдайте кипятком и оставьте на минуту. Слейте воду и нарежьте крапиву и щавель. Параллельно отварите и измельчите яйца. Всыпьте измельченную зелень и яйца в борщ. Добавьте соль, перец по вкусу и по желанию – укроп или петрушку.