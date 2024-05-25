Зеленый борщ с Востока Украины: элементарный рецепт весенней вкуснятины

25 мая 2024, 15:10
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Источник:

yuliia.senych

Весна – идеальное время, чтобы приготовить зеленый борщ. Попробуйте воплотить в жизнь рецепт с Востока Украины.

Одним из ингредиентов является крапива. Она прекрасно сочетается со щавелем и яйцами.

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Зеленый борщ, который готовят на Востоке Украины

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для бульона:
– 3 – 4 картофелины;
– 400 граммов свиных ребер;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– лавровый лист по вкусу;
– 4 – 5 горошин перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока.
Зажарка:
– 1 луковица;
– 1 – 2 морковки;
– 400 миллилитров томата;
– масло по вкусу;
– 2 пучка крапивы;
– 2 пучка щавеля;
– 3 – 4 вареных яйца.

Смотрите видео, как приготовить зеленый борщ:

Приготовление:

  1. Для бульона в сухую кастрюлю выложите очищенные лук, морковь и чеснок. Поджарьте до золотистой корочки, добавьте мясо и залейте водой. Далее добавьте лавровые листья и перец горошком. Поставьте вариться.
  2. Для зажарки морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите и поджарьте вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавьте томат, посолите, поперчите по вкусу.
  3. Бульон периодически помешивайте и снимайте пенку. Когда овощи будут готовы, достаньте их и положите очищенный и измельченный картофель. Добавьте зажарку с томатом.
  4. Крапиву обдайте кипятком и оставьте на минуту. Слейте воду и нарежьте крапиву и щавель. Параллельно отварите и измельчите яйца. Всыпьте измельченную зелень и яйца в борщ. Добавьте соль, перец по вкусу и по желанию – укроп или петрушку.

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Автор: Ольга Котів