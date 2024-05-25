Одним з інгредієнтів є кропива. Вона чудово поєднується зі щавлем та яйцями.

Варто спробувати Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо розкішну ікру з молодих кабачків

Зелений борщ, який готують на Сході України

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться відео, як приготувати зелений борщ:

Приготування:

  1. Для бульйону в суху каструлю викладіть очищені цибулю, моркву і часник. Підсмажте до золотистої скоринки, додайте мʼясо і залийте водою. Далі додайте лаврове листя і перець горошком. Поставте варитися.
  2. Для засмажки моркву натріть на великій терці, а цибулю подрібніть і підсмажте разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додайте томат, посоліть, поперчіть до смаку.
  3. Бульйон періодично помішуйте і знімайте пінку. Коли овочі будуть готові, дістаньте їх і покладіть очищену та подрібнену картоплю. Додайте засмажку з томатом.
  4. Кропиву обдайте окропом і залиште на хвилину. Злийте воду і наріжте кропиву та щавель. Паралельно відваріть і подрібніть яйця. Всипте подрібнену зелень і яйця до борщу. Додайте сіль, перець до смаку і за бажанням – кріп або петрушку.