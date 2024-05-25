Одним з інгредієнтів є кропива. Вона чудово поєднується зі щавлем та яйцями.

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Зелений борщ, який готують на Сході України

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для бульйону:

– 3 – 4 картоплини;

– 400 грамів свинячих ребер;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– лавровий лист до смаку;

– 4 – 5 горошин перцю;

– 1 – 2 зубчики часнику.

Засмажка:

– 1 цибулина;

– 1 – 2 морквини;

– 400 мілілітрів томату;

– олія до смаку;

– 2 пучки кропиви;

– 2 пучки щавлю;

– 3 – 4 варені яйця.

Дивіться відео, як приготувати зелений борщ:

Приготування:

Для бульйону в суху каструлю викладіть очищені цибулю, моркву і часник. Підсмажте до золотистої скоринки, додайте мʼясо і залийте водою. Далі додайте лаврове листя і перець горошком. Поставте варитися. Для засмажки моркву натріть на великій терці, а цибулю подрібніть і підсмажте разом з морквою в достатній кількості олії до золотистої скоринки. Додайте томат, посоліть, поперчіть до смаку. Бульйон періодично помішуйте і знімайте пінку. Коли овочі будуть готові, дістаньте їх і покладіть очищену та подрібнену картоплю. Додайте засмажку з томатом. Кропиву обдайте окропом і залиште на хвилину. Злийте воду і наріжте кропиву та щавель. Паралельно відваріть і подрібніть яйця. Всипте подрібнену зелень і яйця до борщу. Додайте сіль, перець до смаку і за бажанням – кріп або петрушку.

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