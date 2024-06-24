Самое важное – сварить правильный бульон. Для этого положите курицу в холодную воду.
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Зеленый борщ
- Время: 1 час
- Порций: 12
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Приготовление:
- Курицу разрежьте пополам и положите в кастрюлю с холодной водой. Туда же добавьте очищенную и порезанную луковицу, морковку, а также соль и перец. Варите до готовности курицы.
- Тем временем почистьте все овощи. Картофель нарежьте кубиком, лук – полукольцами, а морковь – кружочками.
- Лук и морковь обжарьте на растительном масле.
- Помойте всю зелень и измельчите.
- Яйца сварите вкрутую, почистьте и разрежьте пополам.
- Когда курица сварится, выньте ее вместе с овощами из воды. Отделите мясо от костей.
- В горячий бульон добавьте картофель, доведите до кипения и варите 5 минут.
- Добавьте готовую поджарку, снова доведите до кипения и добавьте зелень. Снова доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
- Доведите до вкуса солью. Если мало щавеля, можно добавить немного сока лимона. Разложите в тарелки, добавьте курицу, вареные яйца и сметану.