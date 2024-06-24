Самое важное – сварить правильный бульон. Для этого положите курицу в холодную воду.

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Зеленый борщ

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12

Ингредиенты:

– целая курица;

– 3 моркови;

– 4 большие луковицы;

– масло по вкусу;

– 10 яиц;

– 500 граммов сметаны;

– 500 – 700 граммов картофеля;

– 700 граммов щавеля;

– 200 граммов шпината;

– 200 граммов зеленого лука;

– укроп, петрушка по вкусу;

– соль, перец ️по вкусу.

Смотрите, как готовить зеленый борщ: видео

Приготовление:

Курицу разрежьте пополам и положите в кастрюлю с холодной водой. Туда же добавьте очищенную и порезанную луковицу, морковку, а также соль и перец. Варите до готовности курицы. Тем временем почистьте все овощи. Картофель нарежьте кубиком, лук – полукольцами, а морковь – кружочками. Лук и морковь обжарьте на растительном масле. Помойте всю зелень и измельчите. Яйца сварите вкрутую, почистьте и разрежьте пополам. Когда курица сварится, выньте ее вместе с овощами из воды. Отделите мясо от костей. В горячий бульон добавьте картофель, доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте готовую поджарку, снова доведите до кипения и добавьте зелень. Снова доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Доведите до вкуса солью. Если мало щавеля, можно добавить немного сока лимона. Разложите в тарелки, добавьте курицу, вареные яйца и сметану.

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