Самое важное – сварить правильный бульон. Для этого положите курицу в холодную воду.

Стоит попробовать Просто тает во рту: Ярославский показал, как испечь фантастическое генеральское сало

Зеленый борщ

  • Время: 1 час
  • Порций: 12

Смотрите, как готовить зеленый борщ: видео

Приготовление:

  1. Курицу разрежьте пополам и положите в кастрюлю с холодной водой. Туда же добавьте очищенную и порезанную луковицу, морковку, а также соль и перец. Варите до готовности курицы.
  2. Тем временем почистьте все овощи. Картофель нарежьте кубиком, лук – полукольцами, а морковь – кружочками.
  3. Лук и морковь обжарьте на растительном масле.
  4. Помойте всю зелень и измельчите.
  5. Яйца сварите вкрутую, почистьте и разрежьте пополам.
  6. Когда курица сварится, выньте ее вместе с овощами из воды. Отделите мясо от костей.
  7. В горячий бульон добавьте картофель, доведите до кипения и варите 5 минут.
  8. Добавьте готовую поджарку, снова доведите до кипения и добавьте зелень. Снова доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
  9. Доведите до вкуса солью. Если мало щавеля, можно добавить немного сока лимона. Разложите в тарелки, добавьте курицу, вареные яйца и сметану.