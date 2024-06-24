Найважливіше – зварити правильний бульйон. Для цього покладіть курку в холодну воду.

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Зелений борщ

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12

Інгредієнти:

– ціла курка;

– 3 моркви;

– 4 великі цибулини;

– олія до смаку;

– 10 яєць;

– 500 грамів сметани;

– 500 – 700 грамів картоплі;

– 700 грамів щавлю;

– 200 грамів шпинату;

– 200 грамів зеленої цибулі;

– кріп, петрушка до смаку;

– сіль, перець ️до смаку.

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Приготування:

Курку розріжте навпіл та покладіть у каструлю з холодною водою. Туди ж додайте очищену та порізану цибулину, морквину, а також сіль та перець. Варіть до готовності курки. Тим часом почистьте всі овочі. Картоплю наріжте кубиком, цибулю – півкільцями, а моркву – кружальцями. Цибулю та моркву обсмажте на олії. Помийте всю зелень та подрібніть. Яйця зваріть на круто, почистьте та розріжте навпіл. Коли курка звариться, вийміть її разом з овочами з води. Відділіть м'ясо від кісток. У гарячий бульйон додайте картоплю, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Додайте готову засмажку, знову доведіть до кипіння та додайте зелень. Знову доведіть до кипіння та одразу ж зніміть з вогню. Доведіть до смаку сіллю. Якщо мало щавлю, можна додати трохи соку лимона. Розкладіть у тарілки, додайте курку, варені яйця та сметану.

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