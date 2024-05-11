Обязательное блюдо весны: готовим фантастический зеленый борщ
11 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Зеленый борщ – традиционное украинское блюдо, популярное далеко за ее пределами. Он является прекрасным источником витаминов и других важных для организма элементов.
Щавель рекомендуют употреблять вместе с молочными продуктами, например, сметаной. Причиной является наличие в растении кислоты.
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Рецепт зеленого борща
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1,5 литра куриного бульона;
– 2 яйца;
– 3 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 100 граммов щавеля;
– 20 граммов зелени;
– 30 граммов укропа;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки душистого перца;
– соль, сметана по вкусу;
– 15 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. На это уйдет примерно 8 – 9 минут. После этого погрузите их в холодную воду.
- Нарежьте кубиками лук и почищенный картофель, морковь натрите на крупной терке. Зелень вымойте и измельчите.
- Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и морковь, обжарьте 1 – 2 минуты, после чего добавьте картофель, специи и бульон.
- Доведите до кипения и уменьшите огонь, варите 20 минут.
- Почистьте яйца и нарежьте их кубиками. В кастрюлю добавьте зелень и варите 5 минут. Добавьте яйца, сметану и варите еще несколько минут.