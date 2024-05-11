Щавель рекомендують вживати разом з молочними продуктами, наприклад, сметаною. Причиною є наявність у рослині кислоти.

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Рецепт зеленого борщу

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть яйця круто. На це піде приблизно 8 – 9 хвилин. Після цього занурте їх у холодну воду.
  2. Наріжте кубиками цибулю та почищену картоплю, моркву натріть на великій тертці. Зелень вимийте і подрібніть.
  3. Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю і моркву, обсмажте 1 – 2 хвилини, після чого додайте картоплю, спеції та бульйон.
  4. Доведіть до кипіння і зменште вогонь, варіть 20 хвилин.
  5. Почистьте яйця і наріжте їх кубиками. У каструлю додайте зелень і варіть 5 хвилин. Додайте яйця, сметану та варіть ще кілька хвилин.