Блюдо варят из свеклы, картофеля, фасоли, вареных яиц, заправки. На первый взгляд – это обычный борщ, но особенным он становится, когда туда попадает рыба.
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Как готовят борщ
В Николаеве к борщу добавляют уже жареных речных бычков – самую популярную в городе рыбу, которую ловят в Южном Буге. Перед приготовлением бычки тщательно моют и настаивают в соли.
Хороший бычок, губанчик, пескарик, ряби. Он король Южного Буга,
– отметил рыбак Михаил.
Где нашли рецепт
Именно борщ с бычками издавна готовили в Матвеевке – местности в центральном районе Николаева. Когда-то это было отдельное село.
Старинный рецепт нашли в доме культуры. Считают, что традиция готовить борщ с рыбой связана с увлечением местных мужчин.
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"У каждой хозяйки есть традиция готовить, особенно в весенне-летний период, именно зеленый борщ с бычками. И такая традиция сложилась, когда рыбаки возвращались с рыбалки на обед и приносили вылов в рыбкомбинат. Им на обед готовили именно этот борщ – зеленый с бычками", – рассказала директор Матвеевского дома культуры Надежда Ферару.
Борщ из Николаева является нематериальным наследием
Со своим необычным блюдом жители Матвеевки пошли покорять кулинарные фестивали. В частности, фестиваль борща в Херсоне.
"Мы думали, какое же блюдо нам повезти. Но чего придумывать, если есть свое традиционное – Матвеевский борщ с бычками", – отметила жительница Николаева Любовь Кузьменко.
В борщ добавляют жареную рыбу / Скриншот с видео 24 канала
Кроме того, Матвеевский борщ с бычками официально признали культурным наследием области. Надежда Ферару рассказала, что рецепт приготовления подают как элемент нематериального культурного наследия.
Нас уже внесли в областной реестр. Поэтому мы его (борщ – 24 канал) будем активно популяризировать,
– отметила Ферару.
Экскурсия по борщу и традиции
Сейчас в Матвеевке предлагают экскурсию по борщу. Блюдо представляют с аутентичными традициями. Например, знают песни о борще.
"В борщику вкусная фасоль, в супе свежая картошечка, сала кусочек, чесночок и потертая свекла", ("В борщику смачна квасолька, в супі свіжа бараболька, сала клаптик, часничок і потертий бурячок"), – поют в Николаеве.
Жители Николаева популяризируют аутентичное блюдо / Скриншот с видео 24 канала
У горожан также есть мистические обряды с бычком. Когда-то они делали амулеты из рыбы и хранили со снастями.
Сейчас инициаторы идеи продвижения Матвеевского борща готовятся к очередному фестивалю. Говорят, что главный конкурент – Херсонщина. Там есть борщ с линями.
Как в Николаеве готовят борщ по старинному рецепту: смотрите видео