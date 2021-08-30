Страву варять з буряка, картоплі, квасолі, варених яєць, заправки. На перший погляд – це звичайний борщ, але особливим він стає, коли туди потрапляє риба.
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Як готують борщ
У Миколаєві до борщу додають вже смажених річкових бичків – найпопулярнішу у місті рибу, яку ловлять у Південному Бузі. Перед приготуванням бички ретельно миють та настоюють у солі.
Хороший бичок, губанчік, пескарік, ряби. Він король Південного Бугу,
– зазначив рибалка Михайло.
Де знайшли рецепт
Саме борщ із бичками здавна готували у Матвіївці – місцевості у центральному районі Миколаєва. Колись це було окреме село.
Старовинний рецепт відшукали в будинку культури. Вважають, що традиція готувати борщ з рибою пов'язана із захопленням місцевих чоловіків.
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"Кожна господиня мала як за традицію готувати, особливо в весняно-літній період, саме зелений борщ з бичками. І така традиція склалася, коли рибаки поверталися з риболовлі на обід і приносили вилов в рибкомбінат. Їм на обід готували саме цей борщ – зелений з бичками", – розповіла директорка Матвіївського будинку культури Надія Ферару.
Борщ з Миколаєва є нематеріальною спадщиною
Своєю незвичною стравою мешканці Матвіївки пішли підкорювати кулінарні фестивалі. Зокрема, фестиваль борщу в Херсоні.
"Ми думали, яку ж страву нам повезти. Та чого вигадуватимемо, якщо є своя традиційна – матвіївський борщ з бичками", – зазначила мешканка Миколаєва Любов Кузьменко.
У борщ додають смажену рибу / Скриншот з відео 24 каналу
Крім того, Матвіївський борщ із бичками офіційно визнали культурною спадщиною області. Надія Ферару розповіла, що рецепт приготування подають як елемент нематеріальної культурної спадщини.
Борщова екскурсія і традиції
Наразі в Матвіївці пропонують борщову екскурсію. Страву презентують з автентичними традиціями. Наприклад, знають пісні про борщ.
"В борщику смачна квасолька, в супі свіжа бараболька, сала клаптик, часничок і потертий бурячок", – співають у Миколаєві.
Мешканці Миколаєва популяризують автентичну страву / Скриншот з відео 24 каналу
Містяни також мають містичні обряди з бичком. Колись вони робили амулети з риби й зберігали зі снастями.
Наразі ініціатори ідеї просування матвіївського борщу готуються до чергового фестивалю. Кажуть, що головний конкурент – Херсонщина. Там є борщ із линами.
Як у Миколаєві готують борщ за старовинним рецептом: дивіться відео