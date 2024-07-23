Вкусно, как на базаре: готовим фантастические жареные пирожки
23 июля 2024, 14:58Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Пирожки идеально подходят для быстрого перекуса. Кроме этого, их совсем не трудно готовить.
Вы можете брать абсолютно любую начинку. В частности, хорошо подойдут вишни, печень, сыр и тому подобное.
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Пирожки, как на базаре
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 250 миллилитров теплой воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 500 граммов муки;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли.
Начинка:
– картофельное пюре с грибами;
– сосиски;
– яблоки;
– капуста тушеная.
Смотрите, как делать жареные пирожки: видео
Приготовление:
- Для теста просейте муку и добавьте едва теплую воду. Всыпьте дрожжи, сахар и соль. Влейте растительное масло и замесите мягкое тесто.
- Тесто оставьте отдыхать в теплом месте под полотенцем или пленкой на 40 – 60 минут.
- Для начинки отварите картофель и сделайте пюре. Пожарьте грибы с луком и тому подобное.
- Тесто помните и поделите на части. Раскатайте руками и сформируйте пирожки. Оставьте подойти под полотенцем 10 – 15 минут.
- Жарьте пирожки в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они не были очень жирные.