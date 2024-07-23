Вы можете брать абсолютно любую начинку. В частности, хорошо подойдут вишни, печень, сыр и тому подобное.

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Пирожки, как на базаре

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 1 столовая ложка сахара;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 500 граммов муки;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли.

Начинка:

– картофельное пюре с грибами;

– сосиски;

– яблоки;

– капуста тушеная.

Смотрите, как делать жареные пирожки: видео

Приготовление:

Для теста просейте муку и добавьте едва теплую воду. Всыпьте дрожжи, сахар и соль. Влейте растительное масло и замесите мягкое тесто. Тесто оставьте отдыхать в теплом месте под полотенцем или пленкой на 40 – 60 минут. Для начинки отварите картофель и сделайте пюре. Пожарьте грибы с луком и тому подобное. Тесто помните и поделите на части. Раскатайте руками и сформируйте пирожки. Оставьте подойти под полотенцем 10 – 15 минут. Жарьте пирожки в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они не были очень жирные.

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