Ви можете брати абсолютно будь-яку начинку. Зокрема, добре пасуватимуть вишні, печінка, сир тощо.
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Пиріжки, як на базарі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Дивіться, як робити смажені пиріжки: відео
Приготування:
- ️Для тіста просійте борошно і додайте ледь теплу воду. Всипте дріжджі, цукор і сіль. Влийте олію і замісіть м'яке тісто.
- Тісто залиште відпочивати в теплому місці під рушником або плівкою на 40 – 60 хвилин.
- Для начинки відваріть картоплю і зробіть пюре. Посмажте гриби з цибулею тощо.
- Тісто помніть та поділіть на частинки. Розкачайте руками та сформуйте пиріжки. Залиште підійти під рушником 10 – 15 хвилин.
- Смажте пиріжки у великій кількості олії до золотої скоринки з обох сторін. Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб вони не були дуже жирні.