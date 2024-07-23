Ви можете брати абсолютно будь-яку начинку. Зокрема, добре пасуватимуть вишні, печінка, сир тощо.

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Пиріжки, як на базарі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Дивіться, як робити смажені пиріжки: відео

Приготування:

  1. ️Для тіста просійте борошно і додайте ледь теплу воду. Всипте дріжджі, цукор і сіль. Влийте олію і замісіть м'яке тісто.
  2. Тісто залиште відпочивати в теплому місці під рушником або плівкою на 40 – 60 хвилин.
  3. Для начинки відваріть картоплю і зробіть пюре. Посмажте гриби з цибулею тощо.
  4. Тісто помніть та поділіть на частинки. Розкачайте руками та сформуйте пиріжки. Залиште підійти під рушником 10 – 15 хвилин.
  5. Смажте пиріжки у великій кількості олії до золотої скоринки з обох сторін. Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб вони не були дуже жирні.