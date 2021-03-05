Сырные шарики, приготовленные во фритюре по рецепту Евгения Клопотенко, прекрасно подойдут к праздничному столу и посиделкам в кругу друзей.

Евгений Клопотенко не перестает удивлять поклонников замечательными и простыми рецептами вкусной еды. Шеф-повар и ресторатор поделился рецептом сырных шариков, которые ласково называет "тягучими облаками"

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Будем жарить сыр. Возьмем и сформируем своими пальчиками шарики, обкатаем их в хлебных крошках, бросим в масло, достанем и получим тягучие облака. Вот так вот просто. Словно ангелочки под звуки арфы сделали это на сырных небесах,

– прокомментировал Евгений Клопотенко.

Поэтому, не медлите, давайте готовить вкусную закуску вместе с шеф-поваром.

Рецепт сырных шариков во фритюре

Ингредиенты:

– 350 г твердого сыра;

– 30-50 г выдержанного сыра (Старый голландец или Голдер);

– 2 желтка;

– 50 г муки;

– соль, перец по вашему вкусу;

– орегано;

– соленые огурцы на ваш вкус;

– панировочные сухари;

– 400 мл подсолнечного масла.