Как приготовить жареные сырные шарики: рецепт Евгения Клопотенко
Сырные шарики, приготовленные во фритюре по рецепту Евгения Клопотенко, прекрасно подойдут к праздничному столу и посиделкам в кругу друзей.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко не перестает удивлять поклонников замечательными и простыми рецептами вкусной еды. Шеф-повар и ресторатор поделился рецептом сырных шариков, которые ласково называет "тягучими облаками"
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Будем жарить сыр. Возьмем и сформируем своими пальчиками шарики, обкатаем их в хлебных крошках, бросим в масло, достанем и получим тягучие облака. Вот так вот просто. Словно ангелочки под звуки арфы сделали это на сырных небесах,
– прокомментировал Евгений Клопотенко.
Поэтому, не медлите, давайте готовить вкусную закуску вместе с шеф-поваром.
Рецепт сырных шариков во фритюре
- Натрите сыр на грубой терке, выдержанный сыр натрите на мелкой терке – смешайте в глубокой миске.
- Добавьте сырной массе желтки, соль, молотый черный перец и орегано – перемешайте и добавьте муку.
- Сформируйте из сырного теста небольшие шарики, в каждый из них добавьте кусочек соленого огурца и обваляйте в панировочных сухарях.
- Разогрейте фритюр с растительным маслом, обжарьте в нем творожные шарики. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подавайте сырные шарики горячими. Приятного аппетита!
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