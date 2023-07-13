Молодой картофель – настоящее сокровище летом. Ее можно отваривать, запекать и даже жарить. Хоть вареников из нее не сделаешь, ведь консистенция пюре не та, но вот с чесноком на сковородке – объедение.
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Рецепт молодого картофеля жаренного на сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Промываем 800 граммов молодого картофеля, нарезаем его кусочками.
Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко
- Разогреваем на сковороде 50 г сливочного масла и 50 г масла. Когда масло растает, выкладываем на сковороду картофель и жарим в течение 15 минут под крышкой, периодически помешивая.
- Один зубчик чеснока нарезаем ломтиками, добавляем его на сковороду вместе с солью и перцем и жарим еще 5 минут.
Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко
- Измельчите чеснодавкой четыре зубчика чеснока. Мелко нарезаем пять веточек укропа. Смешиваем 50 грамм подсолнечного масла с чесноком и укропом.
Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко
- Поливаем готовый картофель пряным маслом и подаем горячим.
Приятного аппетита!