Молода картопля – справжній скарб влітку. Її можна відварювати, запікати, та навіть смажити. Хоч вареників з неї не зробиш, адже консистенція пюре не та, але от з часничком на сковорідці – смакота.

Читайте також Такого ви ще не куштували: курячі стріпси в шоколадному соусі з перцем чилі

Рецепт молодої картоплі смаженої на сковорідці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Промиваємо 800 грамів молодої картоплі, нарізаємо її шматочками.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Розігріваємо на сковорідці 50 грамів вершкового масла та 50 грамів олії. Коли масло розтане, викладаємо на сковорідку картоплю та смажимо впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
  • Один зубчик часнику нарізаємо скибками, додаємо його на сковорідку разом із сіллю та перцем і смажимо ще 5 хвилин.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Подрібніть часникодавкою чотири зубчики часнику. Дрібно нарізаємо п'ять гілочок кропу. Змішуємо 50 грамів соняшникової олії з часником і кропом.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Поливаємо готову картоплю пряною олією та подаємо гарячою.

Смачного!