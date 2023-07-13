Молода картопля – справжній скарб влітку. Її можна відварювати, запікати, та навіть смажити. Хоч вареників з неї не зробиш, адже консистенція пюре не та, але от з часничком на сковорідці – смакота.
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Рецепт молодої картоплі смаженої на сковорідці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Промиваємо 800 грамів молодої картоплі, нарізаємо її шматочками.
Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка
- Розігріваємо на сковорідці 50 грамів вершкового масла та 50 грамів олії. Коли масло розтане, викладаємо на сковорідку картоплю та смажимо впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
- Один зубчик часнику нарізаємо скибками, додаємо його на сковорідку разом із сіллю та перцем і смажимо ще 5 хвилин.
Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка
- Подрібніть часникодавкою чотири зубчики часнику. Дрібно нарізаємо п'ять гілочок кропу. Змішуємо 50 грамів соняшникової олії з часником і кропом.
Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка
- Поливаємо готову картоплю пряною олією та подаємо гарячою.
Смачного!