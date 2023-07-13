К мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от Клопотенка
13 июля 2023, 12:23Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
В сезон молодого картофеля мы обычно отвариваем его с укропом и маслом. Почему бы не попытаться пожарить ее на сковороде? У нас есть рецепт.
Молодой картофель – настоящее сокровище летом. Ее можно отваривать, запекать и даже жарить. Хоть вареников из нее не сделаешь, ведь консистенция пюре не та, но вот с чесноком на сковородке – объедение.
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Рецепт молодого картофеля жаренного на сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 800 граммов молодого картофеля;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 граммов масла;
– 5 веточек укропа для подачи;
– соль, перец по вкусу.
Для пряного масла:
– 50 граммов нерафинированного подсолнечного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 5 веточек укропа.
Приготовление:
- Промываем 800 граммов молодого картофеля, нарезаем его кусочками.
- Разогреваем на сковороде 50 г сливочного масла и 50 г масла. Когда масло растает, выкладываем на сковороду картофель и жарим в течение 15 минут под крышкой, периодически помешивая.
- Один зубчик чеснока нарезаем ломтиками, добавляем его на сковороду вместе с солью и перцем и жарим еще 5 минут.
- Измельчите чеснодавкой четыре зубчика чеснока. Мелко нарезаем пять веточек укропа. Смешиваем 50 грамм подсолнечного масла с чесноком и укропом.
- Поливаем готовый картофель пряным маслом и подаем горячим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт картофеля? Попытайтесь также приготовить зеленый борщ со щавелем.