Как жарить белые грибы: лучший рецепт, который станет вашим любимым

Приготовьте на обед или ужин жареные белые грибы. Они точно понравятся вам и вашим родным.

Если не знаете, как правильно жарить белые грибы, воспользуйтесь этим простым рецептом. Он станет вашим любимым.

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Как жарить белые грибы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 500 граммов белых грибов;– 2 столовые ложки смальца;– 3 – 4 луковицы;– соль, перец по вкусу.



Белые грибы обладают непревзойденным вкусом / Фото Unsplash

Приготовление:

Грибы очистьте, промойте и порежьте на несколько частей в зависимости от размера. Засыпьте грибы в кипящую подсоленную воду и проварите 15 – 20 минут. После этого отбросьте их на дуршлаг и дайте стечь воде. Всыпьте грибы на сковороду и жарьте 20 минут на горячем смальце. Добавьте нарезанный полукольцами лук, посолите, поперчите и жарьте, пока лук не станет золотистым.