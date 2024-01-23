Як смажити білі гриби: найкращий рецепт, який стане вашим улюбленим

Якщо не знаєте, як правильно смажити білі гриби, скористайтеся цим простим рецептом. Він стане вашим улюбленим.
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Як смажити білі гриби
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Білі гриби мають неперевершений смак / Фото Unsplash
Приготування:
- Гриби почистьте, помийте та поріжте на кілька частин в залежності від розміру.
- Засипте гриби у киплячу підсолену воду та проваріть 15 – 20 хвилин. Після цього відкиньте їх на друшляк та дайте воді стекти.
- Висипте гриби на пательню та смажте 20 хвилин на гарячому смальці.
- Додайте нарізану півкільцями цибулю, посоліть, поперчіть та смажте, поки цибуля не стане золотистою.