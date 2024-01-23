Як смажити білі гриби: найкращий рецепт, який стане вашим улюбленим

Якщо не знаєте, як правильно смажити білі гриби, скористайтеся цим простим рецептом. Він стане вашим улюбленим.

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Як смажити білі гриби

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 2 столові ложки смальцю;

– 3 – 4 цибулини;

– сіль, перець до смаку.



Білі гриби мають неперевершений смак / Фото Unsplash

Приготування:

Гриби почистьте, помийте та поріжте на кілька частин в залежності від розміру. Засипте гриби у киплячу підсолену воду та проваріть 15 – 20 хвилин. Після цього відкиньте їх на друшляк та дайте воді стекти. Висипте гриби на пательню та смажте 20 хвилин на гарячому смальці. Додайте нарізану півкільцями цибулю, посоліть, поперчіть та смажте, поки цибуля не стане золотистою.

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