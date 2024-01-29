Во время подачи жареную цветную капусту можно посыпать тертым сыром. В качестве приправы для панировки советуем использовать итальянские или прованские травы, сушеные укроп, петрушку, базилик, орегано, розмарин, майоран, паприку или чеснок.

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Как правильно жарить цветную капусту

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Цветную капусту помойте, разберите на соцветия, опустите в кипящую подсоленную воду.
  2. Варите в течение 10 минут, после чего откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
  3. Панировочные сухари соедините с сухими приправами и перемешайте.
  4. Посолите яйца, поперчите и слегка взбейте.
  5. Подготовленные соцветия цветной капусты поочередно обмакните во взбитые яйца, обваляйте в сухарях и жарьте на масле до образования румяной корочки.