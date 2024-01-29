Во время подачи жареную цветную капусту можно посыпать тертым сыром. В качестве приправы для панировки советуем использовать итальянские или прованские травы, сушеные укроп, петрушку, базилик, орегано, розмарин, майоран, паприку или чеснок.

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Как правильно жарить цветную капусту

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм цветной капусты;

– 3 яйца;

– 150 грамм панировочных сухарей;

– 3 столовые ложки сухих приправ;

– масло, черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Цветную капусту помойте, разберите на соцветия, опустите в кипящую подсоленную воду. Варите в течение 10 минут, после чего откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Панировочные сухари соедините с сухими приправами и перемешайте. Посолите яйца, поперчите и слегка взбейте. Подготовленные соцветия цветной капусты поочередно обмакните во взбитые яйца, обваляйте в сухарях и жарьте на масле до образования румяной корочки.

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