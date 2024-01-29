Під час подавання смажену цвітну капусту можна притрусити тертим сиром. Як приправи для панірування радимо використати італійські або прованські трави, сушені кріп, петрушку, базилік, орегано, розмарин, майоран, паприку чи часник.

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Як правильно смажити цвітну капусту

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм цвітної капусти;

– 3 яйця;

– 150 грамів панірувальних сухарів;

– 3 столові ложки сухих приправ;

– олія, чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

Цвітну капусту помийте, розберіть на суцвіття, опустіть в киплячу підсолену воду. Варіть протягом 10 хвилин, після чого відкиньте на друшляк і дайте стекти воді. Панірувальні сухарі з'єднайте із сухими приправами та перемішайте. Яйця посоліть, поперчіть та злегка збийте. Підготовлені суцвіття цвітної капусти по черзі вмочіть у збиті яйця, обваляйте в сухарях і смажте на олії до утворення рум'яної скоринки.

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