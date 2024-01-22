Такие драники можно подавать самостоятельно, приправив сметаной и соусами. Кроме того, они отлично подходят к мясным блюдам.

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Как готовить драники

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов картофеля;

– 1 – 2 луковицы;

– 1 яйцо;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– соль, перец по вкусу;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Натрите на мелкой терке очищенные картофель и лук. Также можно использовать блендер. Добавьте в смесь яйцо, специи и муку и тщательно перемешайте. На сковороду налейте растительное масло. Когда оно разогреется, начинайте жарить драники. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые драники выкладывайте на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Подавайте со сметаной или любимыми соусами.

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