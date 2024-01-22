Такие драники можно подавать самостоятельно, приправив сметаной и соусами. Кроме того, они отлично подходят к мясным блюдам.

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Как готовить драники

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Натрите на мелкой терке очищенные картофель и лук. Также можно использовать блендер.
  2. Добавьте в смесь яйцо, специи и муку и тщательно перемешайте.
  3. На сковороду налейте растительное масло. Когда оно разогреется, начинайте жарить драники.
  4. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые драники выкладывайте на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Подавайте со сметаной или любимыми соусами.