Такі деруни можна подавати самостійно, приправивши сметаною та соусами. Окрім того, вони чудово підходять до м'ясних страв.

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Як готувати деруни

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів картоплі;

– 1 – 2 цибулини;

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– сіль, перець до смаку;

– олія.

Приготування:

Натріть на дрібній терці очищені картоплю і цибулю. Також можна використовувати блендер. Додайте в суміш яйце, спеції та борошно і ретельно перемішайте. На пательню налийте олію. Коли вона розігріється, починайте смажити деруни. Обсмажуйте їх з двох боків до золотавої скоринки. Готові деруни викладайте на серветку, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте зі сметаною або вашими улюбленими соусами.

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