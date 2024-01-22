Такі деруни можна подавати самостійно, приправивши сметаною та соусами. Окрім того, вони чудово підходять до м'ясних страв.
Варто спробувати Це будуть найкращі чебуреки у вашому житті: готуємо за традиційним рецептом
Як готувати деруни
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Натріть на дрібній терці очищені картоплю і цибулю. Також можна використовувати блендер.
- Додайте в суміш яйце, спеції та борошно і ретельно перемішайте.
- На пательню налийте олію. Коли вона розігріється, починайте смажити деруни.
- Обсмажуйте їх з двох боків до золотавої скоринки. Готові деруни викладайте на серветку, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте зі сметаною або вашими улюбленими соусами.