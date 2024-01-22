Такі деруни можна подавати самостійно, приправивши сметаною та соусами. Окрім того, вони чудово підходять до м'ясних страв.

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Як готувати деруни

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Натріть на дрібній терці очищені картоплю і цибулю. Також можна використовувати блендер.
  2. Додайте в суміш яйце, спеції та борошно і ретельно перемішайте.
  3. На пательню налийте олію. Коли вона розігріється, починайте смажити деруни.
  4. Обсмажуйте їх з двох боків до золотавої скоринки. Готові деруни викладайте на серветку, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте зі сметаною або вашими улюбленими соусами.