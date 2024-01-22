Как жарить драники: простой рецепт, который станет вашим любимым

Драники любят чуть ли не все. Это и не удивительно, ведь они просты в приготовлении и невероятно вкусные.

Такие драники можно подавать самостоятельно, приправив сметаной и соусами. Кроме того, они отлично подходят к мясным блюдам.

Стоит попробовать Это будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту

Как готовить драники

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 700 граммов картофеля;– 1 – 2 луковицы;– 1 яйцо;– 2 – 3 столовые ложки муки;– соль, перец по вкусу;– подсолнечное масло.

Приготовление:

Натрите на мелкой терке очищенные картофель и лук. Также можно использовать блендер. Добавьте в смесь яйцо, специи и муку и тщательно перемешайте. На сковороду налейте растительное масло. Когда оно разогреется, начинайте жарить драники. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые драники выкладывайте на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Подавайте со сметаной или любимыми соусами.