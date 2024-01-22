Как жарить драники: простой рецепт, который станет вашим любимым
22 января 2024, 17:06Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Драники любят чуть ли не все. Это и не удивительно, ведь они просты в приготовлении и невероятно вкусные.
Такие драники можно подавать самостоятельно, приправив сметаной и соусами. Кроме того, они отлично подходят к мясным блюдам.
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Как готовить драники
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 700 граммов картофеля;
– 1 – 2 луковицы;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– соль, перец по вкусу;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
- Натрите на мелкой терке очищенные картофель и лук. Также можно использовать блендер.
- Добавьте в смесь яйцо, специи и муку и тщательно перемешайте.
- На сковороду налейте растительное масло. Когда оно разогреется, начинайте жарить драники.
- Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые драники выкладывайте на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Подавайте со сметаной или любимыми соусами.