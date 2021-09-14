Важные и полезные хитрости помогут спасти блюда, которые могут казаться испорченными, разнообразят рацион и сэкономят ваше время.

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Главный секрет удачного супа

Хорошо известен факт, что аппетитность любого блюда зависит не только от вкуса, но и от вида. Для того, чтобы суп на столе выглядел эффектно, прежде всего следует добиться золотистого цвета для бульона. Для этого необходимо проварить в воде с мясом неочищенную луковицу. Ее предварительно следует очень хорошо и тщательно вымыть. Через 30 – 40 минут луковицу можно достать и выбросить.

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Как предоставить золотистый цвет для моркови и лука

Для того, чтобы лук и морковь получили блестящий цвет и сочный вкус, их необходимо посыпать щепоткой сахара. Если жарим на сковороде только лук – его можно посыпать небольшим количеством муки. Особые советы / Фото Unsplash

Если пена бульона опустилась на дно

Если вы упустили момент и пена опустилась на дно, а бульон стал мутным, влейте в кастрюлю немного холодной воды. Пена поднимется на поверхность и ее будет очень легко снять.

Простые способы как добавить любому блюду аппетитности / Фото Unsplash

Жарим мясо без жирных брызг

Часто при приготовлении мяса на сковороде можно увидеть, как жирные брызги разлетаются по чистой кухне, или же почувствовать их жгучее прикосновение на руке. Для того, чтобы предотвратить такую неприятность, следует убрать из мяса лишнюю влагу. Для этого перед тем, как положить мясо на сковороду, хорошо промокните его бумажной салфеткой.

Просто и в то же время креативно / Фото Unsplash