Важливі та корисні хитрощі допоможуть врятувати страви, які можуть здаватися зіпсутими, урізноманітнять раціон та заощадять ваш час.

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Головний секрет вдалого супу

Добре відомий факт, що апетитність будь-якої страви залежить не тільки від смаку, а й від вигляду. Для того, щоб суп на столі виглядав ефектно, перш за все слід домогтися золотистого кольору для бульйону. Для цього необхідно проварити у воді з м'ясом неочищену цибулину. Її попередньо слід дуже добре і ретельно вимити. Через 30 – 40 хвилин цибулину можна дістати та викинути.

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Як надати золотистого кольору для моркви та цибулі

Для того, щоб цибуля та морква отримали блискучий колір та соковитий смак, їх необхідно посипати дрібкою цукру. Якщо смажимо на пательні тільки цибулю – її можна посипати невеликою кількістю борошна.

Особливі поради / Фото Unsplash

Якщо піна бульйону опустилася на дно

Якщо ви упустили момент і піна опустилася на дно, а бульйон став мутним, влийте в каструлю трохи холодної води. Піна підніметься на поверхню і її буде дуже легко зняти.

Прості способи як додати будь-якій страві апетитності / Фото Unsplash

Смажимо м’ясо без жирних бризок

Часто при приготуванні м'яса на пательні можна побачити, як жирні бризки розлітаються по чистій кухні, або ж відчути їх пекучий дотик на руці. Для того, щоб запобігти такій неприємності, слід забрати з м'яса зайву вологу. Для цього перед тим, як покласти м'ясо на сковороду, добре промокніть його паперовою серветкою.

Просто та водночас креативно / Фото Unsplash