Не придется открывать форточку: как жарить рыбу, чтобы не было запаха
Источник:patrioty
Жареная рыба – прекрасное дополнение к гарнирам и салатам. Однако часто возникает проблема – интенсивный запах, который распространяется по всей квартире.
Собственно, в самой жарке рыбы нет абсолютно ничего сложного. Да и от запаха можно легко избавиться, если знать полезные лайфхаки.
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После жарки рыбы часто приходится проветривать квартиру. Но это можно предотвратить, и все, что для этого нужно – лишь одна картофелина.
Разрезаем картофелину на 4 части. Выкладывая на сковородку порцию рыбы, рядом кладем кусочек картофеля. Она впитает в себя интенсивный запах рыбы, с остальным справится вытяжка.
Идеальный результат / Фото Pixabay
Кстати, есть еще один лайфхак, который позволит сохранить сковородку чистой. Для этого нужно застелить ее пергаментной бумагой, и налить масла. Вот и все, после приготовления рыбы нужно просто убрать пергамент и сполоснуть сковородку.
Жарка рыбы дарит замечательный результат, который точно стоит того, чтобы воспользоваться хитростями и упростить себе жизнь.