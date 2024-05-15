Власне, у самому смаженні риби немає абсолютно нічого складного. Та й запаху можна легко позбутися, якщо знати корисні лайфхаки.

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Після смаження риби часто доводиться провітрювати квартиру. Але цьому можна запобігти, і все, що для цього потрібно – лише одна картоплина.

Розрізаємо картоплину на 4 частини. Викладаючи на сковорідку порцію риби, поруч кладемо шматочок картоплі. Вона вбере в себе інтенсивний запах риби, з рештою впорається витяжка.

Ідеальний результат / Фото Pixabay

До речі, є ще один лайфхак, який дозволить зберегти сковорідку чистою. Для цього потрібно застелити її пергаментним папером, і налити олії. Ось і все, після приготування риби потрібно просто забрати пергамент та сполоснути сковорідку.

Смаження риби дарує чудовий результат, який точно вартує того, аби скористатися хитрощами та спростити собі життя.

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