Просто тают во рту: как приготовить идеальные сырники – проверенный рецепт

7 февраля 2024, 10:57
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Источник:

live_and_cooking

Вкусные сырники – едва ли не лучшее блюдо для завтрака. Кроме вкуса, их преимуществом является еще и скорость приготовления.

Попробуйте замесить сырники руками. Это обеспечит максимально однородную текстуру.

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Проверенный рецепт сырников

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов домашнего творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манки;
– щепотка соли;
– мука.

Приготовление:

  1. Творог отожмите через марлю. Добавьте щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности.
  2. Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке.
  3. Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

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Автор: Ольга Котів