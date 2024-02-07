Просто тают во рту: как приготовить идеальные сырники – проверенный рецепт
7 февраля 2024, 10:57Читати новину українською
Источник:live_and_cooking
Вкусные сырники – едва ли не лучшее блюдо для завтрака. Кроме вкуса, их преимуществом является еще и скорость приготовления.
Попробуйте замесить сырники руками. Это обеспечит максимально однородную текстуру.
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Проверенный рецепт сырников
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 700 граммов домашнего творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манки;
– щепотка соли;
– мука.
Приготовление:
- Творог отожмите через марлю. Добавьте щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности.
- Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке.
- Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.