Спробуйте замісити сирники руками. Це забезпечить максимально однорідну текстуру.
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Перевірений рецепт сирників
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Сир відтисніть через марлю. Додайте дрібку солі, манку, цукор і ванільний цукор, вбийте яйця та перемішайте до однорідності.
- Дві столові ложки тіста перекладіть в руки, добре ущільніть й обваляйте в борошні.
- Смажте на олії під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.