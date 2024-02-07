Спробуйте замісити сирники руками. Це забезпечить максимально однорідну текстуру.

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Перевірений рецепт сирників

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сир відтисніть через марлю. Додайте дрібку солі, манку, цукор і ванільний цукор, вбийте яйця та перемішайте до однорідності.
  2. Дві столові ложки тіста перекладіть в руки, добре ущільніть й обваляйте в борошні.
  3. Смажте на олії під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.