В этом рецепте нет желатина. Зато в результате вы получите настоящее желе.

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Малиновое желе на зиму

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Переберите малину. Если она очень грязная, то помойте и обсушите. Однако лучше малину не мыть.
  2. Перебейте ягоды в блендере или мясорубке. Протрите через сито, чтобы убрать все косточки.
  3. Малиновое пюре вылейте в кастрюлю и насыпьте сахар. Варите, помешивая, на очень слабом огне, пока он не растворится.
  4. Когда масса закипит, добавьте лимонную кислоту или влейте столовую ложку лимонного сока.
  5. Варите, снимая шум, в течение 20 минут.
  6. Горячее желе разлейте в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Оставьте банки на столе до полного остывания.