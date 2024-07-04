В этом рецепте нет желатина. Зато в результате вы получите настоящее желе.
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Малиновое желе на зиму
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Переберите малину. Если она очень грязная, то помойте и обсушите. Однако лучше малину не мыть.
- Перебейте ягоды в блендере или мясорубке. Протрите через сито, чтобы убрать все косточки.
- Малиновое пюре вылейте в кастрюлю и насыпьте сахар. Варите, помешивая, на очень слабом огне, пока он не растворится.
- Когда масса закипит, добавьте лимонную кислоту или влейте столовую ложку лимонного сока.
- Варите, снимая шум, в течение 20 минут.
- Горячее желе разлейте в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Оставьте банки на столе до полного остывания.