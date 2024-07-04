В этом рецепте нет желатина. Зато в результате вы получите настоящее желе.

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Малиновое желе на зиму

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма малины;

– 800 граммов сахара;

– четверть чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Переберите малину. Если она очень грязная, то помойте и обсушите. Однако лучше малину не мыть. Перебейте ягоды в блендере или мясорубке. Протрите через сито, чтобы убрать все косточки. Малиновое пюре вылейте в кастрюлю и насыпьте сахар. Варите, помешивая, на очень слабом огне, пока он не растворится. Когда масса закипит, добавьте лимонную кислоту или влейте столовую ложку лимонного сока. Варите, снимая шум, в течение 20 минут. Горячее желе разлейте в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Оставьте банки на столе до полного остывания.

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