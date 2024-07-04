У цьому рецепті немає желатину. Проте в результаті ви отримаєте справжнє желе.

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Малинове желе на зиму

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма малини;

– 800 грамів цукру;

– чверть чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Переберіть малину. Якщо вона дуже брудна, то помийте та обсушіть. Проте краще малину не мити. Перебийте ягоди у блендері або м'ясорубці. Протріть крізь сито, щоб прибрати усі кісточки. Малинове пюре вилийте в каструлю та насипте цукор. Варіть, помішуючи, на дуже слабкому вогні, доки він не розчиниться. Коли маса закипить, додайте лимонну кислоту або влийте столову ложку лимонного соку. Варіть, знімаючи шум, протягом 20 хвилин. Гаряче желе розлийте в стерилізовані банки та закрутіть стерилізованими кришками. Залиште банки на столі до повного остигання.

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