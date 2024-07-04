У цьому рецепті немає желатину. Проте в результаті ви отримаєте справжнє желе.
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Малинове желе на зиму
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Переберіть малину. Якщо вона дуже брудна, то помийте та обсушіть. Проте краще малину не мити.
- Перебийте ягоди у блендері або м'ясорубці. Протріть крізь сито, щоб прибрати усі кісточки.
- Малинове пюре вилийте в каструлю та насипте цукор. Варіть, помішуючи, на дуже слабкому вогні, доки він не розчиниться.
- Коли маса закипить, додайте лимонну кислоту або влийте столову ложку лимонного соку.
- Варіть, знімаючи шум, протягом 20 хвилин.
- Гаряче желе розлийте в стерилізовані банки та закрутіть стерилізованими кришками. Залиште банки на столі до повного остигання.