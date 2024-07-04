Малиновое желе на зиму: элементарный рецепт без желатина

Из малины на зиму можно приготовить не только варенье. Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом желе.

В этом рецепте нет желатина. Зато в результате вы получите настоящее желе.

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Малиновое желе на зиму

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

– 1,5 килограмма малины;– 800 граммов сахара;– четверть чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление: