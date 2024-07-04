Малиновое желе на зиму: элементарный рецепт без желатина
4 июля 2024, 15:53Читати новину українською
Источник:Shuba
Из малины на зиму можно приготовить не только варенье. Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом желе.
В этом рецепте нет желатина. Зато в результате вы получите настоящее желе.
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Малиновое желе на зиму
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1,5 килограмма малины;
– 800 граммов сахара;
– четверть чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Переберите малину. Если она очень грязная, то помойте и обсушите. Однако лучше малину не мыть.
- Перебейте ягоды в блендере или мясорубке. Протрите через сито, чтобы убрать все косточки.
- Малиновое пюре вылейте в кастрюлю и насыпьте сахар. Варите, помешивая, на очень слабом огне, пока он не растворится.
- Когда масса закипит, добавьте лимонную кислоту или влейте столовую ложку лимонного сока.
- Варите, снимая шум, в течение 20 минут.
- Горячее желе разлейте в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Оставьте банки на столе до полного остывания.