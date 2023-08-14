Три лучших рецепта зимних салатов для домашней консервации
14 августа 2023, 15:49Читати новину українською
Зимняя консервация всегда выручает, когда нужно быстро накрыть стол. Разнообразные закуски всегда популярны среди родственников и друзей. У нас есть несколько интересных вариантов на зиму.
Не знаете, с чего начать, чтобы успеть закрыть все заготовки и ничего не забыть? 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которые должны быть у каждого.
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Выбирайте те, которые больше всего понравились, или готовьте все.
Нежинский салат
- Время: 4 часа
- Порции: 2
– 2 килограмма огурцов;
– 700 граммов лука;
– 1 ложка соли;
– 50 – 100 граммов укропа.
Для маринада на банке 0,5:
– 1 чайная ложка соли;
– 2 ложки 9% уксуса;
– 1 ложка масла;
– 4 – 5 штук черного перца горошком.
Приготовление:
- Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- Укроп измельчаем ножом.
- Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.
- Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.
- Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.
- Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).
- Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.
- Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.
Приятного аппетита!
Салат из болгарского перца на зиму
- Время: 1 час
- Порции: 1
– 1 килограмм сладкого перца;
– 1 килограмм помидоров;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм лука;
– 120 граммов масла;
– 130 граммов сахара;
– 1,5 ложки соли;
– 60 граммов уксуса.
Приготовление:
- Нарезаем овощи произвольными кусочками, присыпая специями, солью и сахаром.
- Полим маслом и тушим пол часа на среднем огне.
- Добавляем уксус и тушим еще 10 минут.
- Раскладываем салат в заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.
Приятного аппетита!
Салат из кабачков на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 1 килограмм кабачков;
– 150 граммов лука;
– 200 граммов моркови;
– 1 ложка соли
– 2 ложки сахара
– 100 граммов масла
– 2 ложки уксуса
– 1 пучок укропа
– 1 головка чеснока
– 6 ароматных перцев
– 10 перцев горошком
– 2 лавровых листа.
Приготовление:
- Моем и нарезаем кабачки средним кубиком, морковь – четверть кольцами, а лук – мелким кубиком. Порубите укроп и пропускаем через пресс головку чеснока.
- В кастрюле разогреваем масло, выкладываем лук. Через 3 – 4 минуты добавляем морковь, а через столько минут – кабачки, столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.
- Также добавляем все специи: 2 лавровых листа, 6 горошин душистого перца и 10 горошков. Перемешиваем и тушим 15 минут.
- Добавляем изрезанный укроп, измельченный чеснок и уксус, готовим еще 3 – 4 минуты под крышкой.
- Раскладываем салат из кабачков по стерилизованным банкам, закрываем крышками.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить маринованные огурцы с медом.