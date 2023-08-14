Три лучших рецепта зимних салатов для домашней консервации

14 августа 2023, 15:49
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Зимняя консервация всегда выручает, когда нужно быстро накрыть стол. Разнообразные закуски всегда популярны среди родственников и друзей. У нас есть несколько интересных вариантов на зиму.

Не знаете, с чего начать, чтобы успеть закрыть все заготовки и ничего не забыть? 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которые должны быть у каждого.

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Выбирайте те, которые больше всего понравились, или готовьте все.

Нежинский салат

  • Время: 4 часа
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 700 граммов лука;
– 1 ложка соли;
– 50 – 100 граммов укропа.
Для маринада на банке 0,5:
– 1 чайная ложка соли;
– 2 ложки 9% уксуса;
– 1 ложка масла;
– 4 – 5 штук черного перца горошком.

Приготовление:

  • Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.
  • Лук нарезаем тонкими полукольцами.
  • Укроп измельчаем ножом.
  • Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.
  • Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.
  • Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.
  • Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).
  • Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.
  • Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.

Приятного аппетита!

Салат из болгарского перца на зиму

  • Время: 1 час
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм сладкого перца;
– 1 килограмм помидоров;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм лука;
– 120 граммов масла;
– 130 граммов сахара;
– 1,5 ложки соли;
– 60 граммов уксуса.

Приготовление:

  • Нарезаем овощи произвольными кусочками, присыпая специями, солью и сахаром.
  • Полим маслом и тушим пол часа на среднем огне.
  • Добавляем уксус и тушим еще 10 минут.
  • Раскладываем салат в заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.

Приятного аппетита!

Салат из кабачков на зиму

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 150 граммов лука;
– 200 граммов моркови;
– 1 ложка соли
– 2 ложки сахара
– 100 граммов масла
– 2 ложки уксуса
– 1 пучок укропа
– 1 головка чеснока
– 6 ароматных перцев
– 10 перцев горошком
– 2 лавровых листа.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем кабачки средним кубиком, морковь – четверть кольцами, а лук – мелким кубиком. Порубите укроп и пропускаем через пресс головку чеснока.
  • В кастрюле разогреваем масло, выкладываем лук. Через 3 – 4 минуты добавляем морковь, а через столько минут – кабачки, столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.
  • Также добавляем все специи: 2 лавровых листа, 6 горошин душистого перца и 10 горошков. Перемешиваем и тушим 15 минут.
  • Добавляем изрезанный укроп, измельченный чеснок и уксус, готовим еще 3 – 4 минуты под крышкой.
  • Раскладываем салат из кабачков по стерилизованным банкам, закрываем крышками.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак