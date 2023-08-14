Не знаєте з чого почати, аби встигнути закрити всі заготовки і нічого не забути? 24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, які повинні бути у кожного.
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Обирайте ті, які сподобалися найбільше, або готуйте усі.
Ніжинський салат
- Час: 4 години
- Порції: 2
Приготування:
- Огірки промиваємо в проточній воді та ріжемо ножем, щоб вийшли дуже тонкі кружечки.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
- Кріп подрібнюємо ножем.
- Змішуємо у великому посуді огірки, цибулю та кріп, додаємо сіль. Все ретельно перемішуємо і залишаємо настоюватися на 1 – 1,5 години.
- Промиваємо банки у проточній воді з харчовою содою або рідким миючим засобом, витираємо насухо. На дно кожної банки викладаємо лавровий лист та чорний перець горошком.
- Далі накладаємо ніжинський салат у банки, заливаємо соком, що виділився. Зверху в кожну банку висипаємо по 1 чайній ложці цукру, солі, 1 столовій ложці олії, 2 столові ложки оцту.
- Ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, накриваємо чистими кришками, заливаємо теплою водою по горло. Стерилізуємо банки 0,5 літра із моменту закипання води 20 хвилин (якщо банки 1 літра: 35 – 40 хвилин).
- Закриваємо все кришками і перевертаємо догори дном.
- Коли закрутка охолоне, перевертаємо та відправляємо на зберігання в темне і прохолодне місце.
Смачного!
Салат з болгарського перцю на зиму
- Час: 1 година
- Порції: 1
Приготування:
- Нарізаємо овочі довільними шматочками, присипаючи спеціями, сіллю і цукром.
- Поливаємо олією і тушкуємо пів години на середньому вогні.
- Додаємо оцет і тушкуємо ще 10 хвилин.
- Розкладаємо салат в заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.
Смачного!
Салат з кабачків на зиму
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- Миємо та нарізаємо кабачки середнім кубиком, моркву – чверть кільцями, а цибулю – дрібним кубиком. Посічіть кріп і пропускаємо через прес головку часнику.
- У каструлі розігріваємо олію, викладаємо цибулю. Через 3 – 4 хвилини додаємо моркву, а ще через стільки хвилин – кабачки, столову ложку солі та дві столові ложки цукру.
- Також додаємо всі спеції: 2 лаврових листи, 6 горошин духмяного перцю та 10 горошком. Перемішуємо та тушкуємо 15 хвилин.
- Додаємо посічений кріп, подрібнений часник і оцет, готуємо ще 3 – 4 хвилини під кришкою.
- Розкладаємо салат з кабачків по стерилізованих банках, закриваємо кришками.
Смачного!