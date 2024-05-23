Пальчики оближешь: готовим особенную запеканку со шпинатом и сыром с Татьяной Литвиновой
23 мая 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Татьяна Литвинова
Весна – пора молодой зелени. Попробуйте приготовить оригинальную шпинатную запеканку с сыром – она понравится всем.
Известный кулинар и ресторатор Татьяна Литвинова поделилась своим простым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
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Запеканка со шпинатом и сыром
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 500 граммов шпината;
– 100 граммов зеленого лука;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 3 яйца;
– 120 миллилитров молока;
– 150 граммов муки;
– 150 граммов моцареллы;
– 100 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Моцареллу нарежьте кубиками, а твердый сыр натрите на крупную терку. Шпинат хорошо помойте, а чеснок почистьте.
- В чашу блендера выложите шпинат, чеснок, яйца, налейте молоко и перебейте все до однородности.
- Добавьте муку, соль, перец и перемешайте. Массу вылейте в форму для запекания.
- Сверху насыпьте измельченный зеленый лук, кубики моцареллы и перемешайте.
- Посыпьте тертым сыром и отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут до появления золотистости.