Відома кулінарка та рестораторка Тетяна Літвінова поділилася своїм простим рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його вжиття.

Буде смачно Ніжний, як хмаринка: елементарний рецепт печінкового паштету, який зникне за хвилину

Запіканка зі шпинатом і сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Моцарелу наріжте кубиками, а твердий сир натріть на грубу терку. Шпинат добре помийте, а часник почистьте.
  2. У чашу блендера викладіть шпинат, часник, яйця, налийте молоко і перебийте все до однорідності.
  3. Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте. Масу вилийте у форму для запікання.
  4. Зверху насипте подрібнену зелену цибулю, кубики моцарели та перемішайте.
  5. Посипте тертим сиром і відправте запіканку у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 – 40 хвилин до появи золотистості.