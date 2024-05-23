Відома кулінарка та рестораторка Тетяна Літвінова поділилася своїм простим рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його вжиття.
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Запіканка зі шпинатом і сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Моцарелу наріжте кубиками, а твердий сир натріть на грубу терку. Шпинат добре помийте, а часник почистьте.
- У чашу блендера викладіть шпинат, часник, яйця, налийте молоко і перебийте все до однорідності.
- Додайте борошно, сіль, перець і перемішайте. Масу вилийте у форму для запікання.
- Зверху насипте подрібнену зелену цибулю, кубики моцарели та перемішайте.
- Посипте тертим сиром і відправте запіканку у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 – 40 хвилин до появи золотистості.