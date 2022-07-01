Днями канадський шеф-кухар колумбійського походження з українською душею, незмінний ведучий "Мастер Шеф" Україна – Ектор Хіменес-Браво отримав запрошення стати зірковим гостем однойменного кулінарного шоу у Польщі.

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Незмінний суддя української версії кулінарного шоу за понад десять років полюбився глядачам, а от у Польщі у нього дебют. Ектор зізнався, що коли отримав запрошення від колег одразу погодився. Він впевнений, що його місія донести всім про Україну та подякувати Польщі та її людям за підтримку.

Головною місією мого візиту було розповісти всім про Україну та подякувати Польщі та її неймовірним людям за посильну підтримку,

– відзначив шеф-кухар.

Поїздка на телебачення Польщі у ролі зіркового судді для Ектора Хіменеса-Браво – честь. Також кухар не приховує, що у нього відбулося дежавю. Він запевнив, що почував себе на новому місці, але наче вже тут був.

Польща – це як друг з дитинства. Не рідні кровно, але близькі душею. В нас дуже схожі манери спілкування, пріоритети цінностей і що найголовніше – доброта,

– прокоментував Ектор.

Зйомки проєкту триватимуть не довго. Вже у цю суботу зірковий суддя повернеться додому в Україну.