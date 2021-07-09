Рецепт полуничного рулету з меренгою від пекельного шефа Алекса Якутова

21:20

Тільки уявіть: хрумка та повітряна меренга, ніжний крем з фісташковою пастою та солодкі нотки полуниці... Потекла слинка? Нам теж! А приготувати такий десерт ви запросто можете вдома, адже суддя кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже за кілька місяців стартує на Новому каналі, Алекс Якутов розповів рецепт цього солодкого.