Рецепт полуничного рулету з меренгою від пекельного шефа Алекса Якутова

9 липня 2021 , 21:20
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Джерело:

Новий канал

Тільки уявіть: хрумка та повітряна меренга, ніжний крем з фісташковою пастою та солодкі нотки полуниці... Потекла слинка? Нам теж! А приготувати такий десерт ви запросто можете вдома, адже суддя кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже за кілька місяців стартує на Новому каналі, Алекс Якутов розповів рецепт цього солодкого.

Пекельний шеф Алекс Якутов підготував для читачів чудовий рецепт літнього десерту – рулет з полуницею та меренгою, котрий точно закохає вас з першого шматочка.

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Головний суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" стверджує, що якщо ви ніколи не куштували цей смаколик – ви багато втратили.


Алекс Якутов / Фото Новий канал

Отож, не гаймо часу, гайда готувати разом!

Рецепт меренгового рулету з полуницею

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 4 – 5
Інгредієнти:
 – 240 г курячого білка;
 – 400 г цукру;
 – 15 г кукурудзяного крохмалю;
 – 50 г мелених фісташок.
Інгредієнти для полуничного гелю:
 – 120 г полуниці;
 – 40 г цукру;
 – 5 г кукурудзяного крохмалю;
 – 5 мл холодної води;
 – 2 мл лимонного соку.
Інгредієнти для фісташкової пасти:
 – 100 г фісташок;
 – 10 г соняшникової олії.
Інгредієнти для фісташкового крему:
 – 350 г маскарпоне;
 – 100 мл вершків 30%;
 – 50 г цукрової пудри;
 – 40 г фісташкової пасти.
  1. Для приготування меренги збийте білки в пишну піну. Додайте цукор в три етапи та збивайте масу до повного його розчинення.
  2. Перекладіть меренгу в кондитерський мішок без насадки та видавіть його на шар пергаменту змійкою.


    Скріншот з відео Асі Дем'янової
     
  3. Посипте меленими фісташками.
  4. Відправте меренгу випікатися в розігріту духовку до 130 градусів на 35 хвилин.
  5. Вийміть випечену меренгу з духовки, переверніть її на шар пергаменту та зніміть папір з випічки.


    Скріншот з відео Асі Дем'янової
     
  6. Повністю охолодіть меренгу.
  7. Для приготування полуничного гелю збийте ягоди блендером в однорідну масу. Процідіть пюре через сито, щоб позбутися кісточок.
  8. Змішайте крохмаль з холодною водою. Відправте суміш в каструлю та всипте цукор. Після закипання проваріть суміш хвилину та охолодіть.
  9. Вилийте в каструлю пюре полуниці та перемішайте.
  10. Перекладіть полуничний гель у кондитерський мішок.
  11. Для приготування фісташкової пасти просушіть горіхи в духовці.
  12. Перетріть їх з олією до стану пасти.
  13. Для приготування фісташкового крему збийте маскарпоне з вершками та цукровою пудрою.
  14. Додайте фісташкову пасту та вимішайте крем до однорідної консистенції.

Формуємо десерт

  1. Меренговий корж намастіть кремом.


    Скріншот з відео Асі Дем'янової
     
  2. Зверху видавіть смужки полуничного гелю.


    Скріншот з відео Асі Дем'янової
     
  3. Обережно скрутіть рулет.


    Скріншот з відео Асі Дем'янової
     
  4. Наріжте меренговий рулет з полуницею на порційні шматочки та задекоруйте свіжими шматочками ягід та фісташками. Смачного!
Автор: Богданна Рибак