Рецепт полуничного рулету з меренгою від пекельного шефа Алекса Якутова
Джерело:Новий канал
Тільки уявіть: хрумка та повітряна меренга, ніжний крем з фісташковою пастою та солодкі нотки полуниці... Потекла слинка? Нам теж! А приготувати такий десерт ви запросто можете вдома, адже суддя кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже за кілька місяців стартує на Новому каналі, Алекс Якутов розповів рецепт цього солодкого.
Пекельний шеф Алекс Якутов підготував для читачів чудовий рецепт літнього десерту – рулет з полуницею та меренгою, котрий точно закохає вас з першого шматочка.
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Головний суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" стверджує, що якщо ви ніколи не куштували цей смаколик – ви багато втратили.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Отож, не гаймо часу, гайда готувати разом!
Рецепт меренгового рулету з полуницею
- Час: 90 хвилин
- Порції: 4 – 5
– 240 г курячого білка;
– 400 г цукру;
– 15 г кукурудзяного крохмалю;
– 50 г мелених фісташок.
Інгредієнти для полуничного гелю:
– 120 г полуниці;
– 40 г цукру;
– 5 г кукурудзяного крохмалю;
– 5 мл холодної води;
– 2 мл лимонного соку.
Інгредієнти для фісташкової пасти:
– 100 г фісташок;
– 10 г соняшникової олії.
Інгредієнти для фісташкового крему:
– 350 г маскарпоне;
– 100 мл вершків 30%;
– 50 г цукрової пудри;
– 40 г фісташкової пасти.
- Для приготування меренги збийте білки в пишну піну. Додайте цукор в три етапи та збивайте масу до повного його розчинення.
- Перекладіть меренгу в кондитерський мішок без насадки та видавіть його на шар пергаменту змійкою.
Скріншот з відео Асі Дем'янової
- Посипте меленими фісташками.
- Відправте меренгу випікатися в розігріту духовку до 130 градусів на 35 хвилин.
- Вийміть випечену меренгу з духовки, переверніть її на шар пергаменту та зніміть папір з випічки.
Скріншот з відео Асі Дем'янової
- Повністю охолодіть меренгу.
- Для приготування полуничного гелю збийте ягоди блендером в однорідну масу. Процідіть пюре через сито, щоб позбутися кісточок.
- Змішайте крохмаль з холодною водою. Відправте суміш в каструлю та всипте цукор. Після закипання проваріть суміш хвилину та охолодіть.
- Вилийте в каструлю пюре полуниці та перемішайте.
- Перекладіть полуничний гель у кондитерський мішок.
- Для приготування фісташкової пасти просушіть горіхи в духовці.
- Перетріть їх з олією до стану пасти.
- Для приготування фісташкового крему збийте маскарпоне з вершками та цукровою пудрою.
- Додайте фісташкову пасту та вимішайте крем до однорідної консистенції.
Формуємо десерт
- Меренговий корж намастіть кремом.
Скріншот з відео Асі Дем'янової
- Зверху видавіть смужки полуничного гелю.
Скріншот з відео Асі Дем'янової
- Обережно скрутіть рулет.
Скріншот з відео Асі Дем'янової
- Наріжте меренговий рулет з полуницею на порційні шматочки та задекоруйте свіжими шматочками ягід та фісташками. Смачного!