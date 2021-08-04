Готуємо баклажан вдома: рецепти рулетиків з волоськими горіхами, сиром та помідорами

Багато хто не любить баклажани через специфічну гіркоту та смак. Ми залюбки навчимо вас, як правильно її позбутися та приготувати з баклажанів оригінальні і смачні рулети на закуску.

Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою.

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Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.

Рулети баклажана з помідорами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 3



Рулети з помідорами / Фото Пікабу

– 2 баклажани;– 3 ст. л. майонезу;– 3 зубчики часнику;– 5 помідорів;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Наріжте помідори півкільцями. Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет. Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів. Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!

Рулети баклажана з сиром і часником

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3



Рулети з домашнім сиром / Фото Кухар

– 2 – 3 баклажани;– 200 г домашнього сиру;– 3 – 4 зубчики часнику;– 1 пучок кропу;– сіль на ваш смак;– 2 ст. л. сметани;– чорний мелений перець на ваш смак;– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів. Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!

Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Рулети з волоськими горіхами / Фото 1000 меню

– 2 – 3 баклажани;– 1 склянка волоських горіхів;– 1 пучок кінзи;– 3 – 4 зубчики часнику;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– рослинна олія для смаження.

Приготування: