Готуємо баклажан вдома: рецепти рулетиків з волоськими горіхами, сиром та помідорами
4 серпня 2021 , 09:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Багато хто не любить баклажани через специфічну гіркоту та смак. Ми залюбки навчимо вас, як правильно її позбутися та приготувати з баклажанів оригінальні і смачні рулети на закуску.
Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою.
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Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.
Рулети баклажана з помідорами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 3
Рулети з помідорами / Фото Пікабу
– 2 баклажани;
– 3 ст. л. майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– 5 помідорів;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Наріжте помідори півкільцями.
- Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет.
- Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів.
- Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!
Рулети баклажана з сиром і часником
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3
Рулети з домашнім сиром / Фото Кухар
– 2 – 3 баклажани;
– 200 г домашнього сиру;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 пучок кропу;
– сіль на ваш смак;
– 2 ст. л. сметани;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів.
- Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!
Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Рулети з волоськими горіхами / Фото 1000 меню
– 2 – 3 баклажани;
– 1 склянка волоських горіхів;
– 1 пучок кінзи;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- На сухій сковорідці обсмажте волоські горіхи. Перекладіть горіхи в чашу блендера, додайте зубчики часнику та кінзу. Подрібніть все в однорідну масу, додайте спецій на ваш мак.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана горіховою начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів та подавайте до столу. Смачного!