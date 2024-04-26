З ним шашлик буде ще смачнішим: рецепт салату з молодої капусти, від якого можна збожеволіти
26 квітня 2024, 17:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
До шашлику, мабуть, найкраще підходить соковитий салат із молодої капусти. Він не лише пробудить апетит, а й наповнить організм необхідними вітамінами.
Такий салат дуже просто готується. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Салат із молодої капусти з оцтом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки олії;
– перець, сіль до смаку;
– 500 грамів молодої капусти;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки подрібненого кропу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Капусту нашаткуйте, а цибулю наріжте якомога тоншими півкільцями.
- Змішайте олію з оцтом, додайте сіль та перець.
- Заправте салат, додайте кріп і перемішайте. Для ще кращого смаку залиште його на 30 хвилин.