Приготуйте улюблений салат усіх чоловіків: рецепт, що підірвав інстаграм
6 січня 2024, 10:53Читать новость на русском
Джерело:grishes_delishes
На святкових столах салати є чи не найобов'язковішою стравою. Спробуйте приготувати цей з копченою куркою та твердим сиром.
Вам потрібно дуже мало часу та всього кілька інгредієнтів. Попри це, салат вийде невимовно смачним.
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Рецепт салату з копченою куркою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів копченого курячого філе;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 червоний болгарський перець;
– маслини без кісточок до смаку;
– майонез до смаку.
Приготування:
- Помийте перець, видаліть серцевину та кісточки.
- Наріжте копчену курку, перець та сир кубиками, а маслини – кружальцями.
- Об'єднайте всі інгредієнти в салатнику.
- Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте.