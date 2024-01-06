Приготуйте улюблений салат усіх чоловіків: рецепт, що підірвав інстаграм

6 січня 2024, 10:53
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Джерело:

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На святкових столах салати є чи не найобов'язковішою стравою. Спробуйте приготувати цей з копченою куркою та твердим сиром.

Вам потрібно дуже мало часу та всього кілька інгредієнтів. Попри це, салат вийде невимовно смачним.

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Рецепт салату з копченою куркою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів копченого курячого філе;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 червоний болгарський перець;
– маслини без кісточок до смаку;
– майонез до смаку.

Приготування:

  1. Помийте перець, видаліть серцевину та кісточки.
  2. Наріжте копчену курку, перець та сир кубиками, а маслини – кружальцями.
  3. Об'єднайте всі інгредієнти в салатнику.
  4. Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте.
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Автор: Ольга Котів