Приготуйте улюблений салат усіх чоловіків: рецепт, що підірвав інстаграм

На святкових столах салати є чи не найобов'язковішою стравою. Спробуйте приготувати цей з копченою куркою та твердим сиром.

Вам потрібно дуже мало часу та всього кілька інгредієнтів. Попри це, салат вийде невимовно смачним.

Буде смачно Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком

Рецепт салату з копченою куркою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 300 грамів копченого курячого філе;– 200 грамів твердого сиру;– 1 червоний болгарський перець;– маслини без кісточок до смаку;– майонез до смаку.

Приготування:

Помийте перець, видаліть серцевину та кісточки. Наріжте копчену курку, перець та сир кубиками, а маслини – кружальцями. Об'єднайте всі інгредієнти в салатнику. Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте.