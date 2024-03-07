Ідеальне поєднання: швидкий салат з креветками, ківі та бринзою
7 березня 2024, 23:57Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Швидкі салати – це справжній порятунок у сучасному ритмі життя. Тим паче коли можна поєднати улюблені інгредієнти!
Рецепт цього салату народився зненацька, як і всі геніальні ідеї. Улюблені інгредієнти, трішки приємного клопоту – і на столі вже стоїть апетитний та ситний салат.
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Рецепт салату з креветками, ківі та бринзою
Час: 15 хвилин
Порцій: 3
Інгредієнти:
– пекінська капуста – 6 листків;
– помідор – 1;
– ківі – 2;
– коктейльні креветки – 150 грамів;
– бринза – 120 грамів;
– часник – 2 зубчики;
– трішки зеленого шпинату та соєвого соусу;
заправка:
– йогурт – 3 столові ложки;
– соєвий соус – 2 столові ложки;
– гірчиця – 0,5 чайної ложки;
– перець та сухий часник до смаку.
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Приготування:
- Овочі миємо та сушимо. Нарізаємо капусту, шпинат рвемо руками.
- Помідор та ківі нарізаємо на крупні шматочки.
- Розморожені креветки смажимо кілька хвилин на олії з часником, соєвий соус додаємо до смаку. Остуджуємо та змішуємо з попередніми інгредієнтами.
- Кришимо бринзу у салат.
- Для приготування заправки з'єднуємо всі інгредієнти та добре перемішуємо.
- Заправляємо салат та подаємо до столу.
Смачного!Теж стане у пригоді: рецепт елементарного салату з пекінської капусти.