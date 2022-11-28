Святковий салат з курки та сиру за 5 хвилин

28 листопада 2022 , 13:52
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Коли гості на порозі і потрібно швидко накрити стіл цей рецепт салату прийде на допомогу. Всього 5 хвилин і готово!

Для салату потрібно всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться в холодильнику. Копчена курка, кукурудза, корейська морква, солодкий перець та твердий сир.

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Якщо вам не довподоби заправка з майонезу, ви можете подати з сумішшю грецького йогурту, гірчиці та соєвого соусу.

Рецепт салату з курки та сиру

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 копчене куряче філе;
 – 1 болгарський перець;
 – 200 грамів корейської моркви;
 – 200 грамів консервованої кукурудзи;
 – 150 грамів твердого сиру.
Для заправки:
 – 2,5 столової ложки майонезу;
 – дрібка солі.

Приготування:

  • Копчене куряче філе і перець нарізаємо кубиками.
  • Твердий сир натираємо на великій терці.
  • З'єднуємо кубики курячого філе, перцю, натертий сир, корейську моркву, кукурудзу, майонез і сіль. Перемішуємо салат та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак