Для салату потрібно всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться в холодильнику. Копчена курка, кукурудза, корейська морква, солодкий перець та твердий сир.

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Якщо вам не довподоби заправка з майонезу, ви можете подати з сумішшю грецького йогурту, гірчиці та соєвого соусу.

Рецепт салату з курки та сиру

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 копчене куряче філе;

– 1 болгарський перець;

– 200 грамів корейської моркви;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 150 грамів твердого сиру.

Для заправки:

– 2,5 столової ложки майонезу;

– дрібка солі.

Приготування:

Копчене куряче філе і перець нарізаємо кубиками.

Твердий сир натираємо на великій терці.

З'єднуємо кубики курячого філе, перцю, натертий сир, корейську моркву, кукурудзу, майонез і сіль. Перемішуємо салат та подаємо до столу.

Смачного!