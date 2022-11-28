Для салату потрібно всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться в холодильнику. Копчена курка, кукурудза, корейська морква, солодкий перець та твердий сир.
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Якщо вам не довподоби заправка з майонезу, ви можете подати з сумішшю грецького йогурту, гірчиці та соєвого соусу.
Рецепт салату з курки та сиру
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Копчене куряче філе і перець нарізаємо кубиками.
- Твердий сир натираємо на великій терці.
- З'єднуємо кубики курячого філе, перцю, натертий сир, корейську моркву, кукурудзу, майонез і сіль. Перемішуємо салат та подаємо до столу.
Смачного!