Салат з морепродуктами: рецепт з кальмарами та авокадо

11 січня 2022 , 11:51
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Набридли майонезні салати? У нас є для вас цікавий рецепт салату з морепродуктами та авокадо. Він не тільки смачний, а й легкий у приготуванні.

Приготуйте цей салат до святкового столу – гості будуть вражені смаком та досконалим поєднанням інгредієнтів у страві.

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Салат з морепродуктами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4


Салат з кальмарами / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 300 грамів кальмарів (2 тубуси);
 – 1 авокадо;
 – 10 штук перепелиних яєць;
 – 2 свіжих огірки;
 – обсмажений кунжут;
 – кінза.
Для соусу:
 – 10 грамів соусу "солодкий чилі";
 – 20 мілілітрів соєвого соусу;
 – 20 мілілітрів оливкової олії;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Розріжте тубуси кальмара, очистіть від шкірки та наріжте на прямокутники.


Скріншот з відео

  1. Гострим ножем зробіть надрізи 1 – 2 міліметри.


Скріншот з відео

  1. Відправте кальмари в підсолену киплячу воду та дістаньте з неї, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.
  1. Для соусу змішайте олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Ретельно перемішайте інгредієнти.
  1. Перепелині яйця відваріть до готовності та почистіть від шкарлупи.
  1. Наріжте огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.
  1. До соусу додайте кальмари та перемішайте. Далі з'єднайте всі інгредієнти для салату з соусом та перемішайте.
  1. Наріжте кінзу та перемішайте з салатом. Посипте все кунжутом та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування салату з морепродуктами:

 

Автор: Богданна Рибак