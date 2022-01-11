Салат з морепродуктами: рецепт з кальмарами та авокадо
11 січня 2022 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Набридли майонезні салати? У нас є для вас цікавий рецепт салату з морепродуктами та авокадо. Він не тільки смачний, а й легкий у приготуванні.
Приготуйте цей салат до святкового столу – гості будуть вражені смаком та досконалим поєднанням інгредієнтів у страві.
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Салат з морепродуктами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
Салат з кальмарами / Фото Лізи Глінської
– 300 грамів кальмарів (2 тубуси);
– 1 авокадо;
– 10 штук перепелиних яєць;
– 2 свіжих огірки;
– обсмажений кунжут;
– кінза.
Для соусу:
– 10 грамів соусу "солодкий чилі";
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Розріжте тубуси кальмара, очистіть від шкірки та наріжте на прямокутники.
Скріншот з відео
- Гострим ножем зробіть надрізи 1 – 2 міліметри.
Скріншот з відео
- Відправте кальмари в підсолену киплячу воду та дістаньте з неї, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.
- Для соусу змішайте олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Ретельно перемішайте інгредієнти.
- Перепелині яйця відваріть до готовності та почистіть від шкарлупи.
- Наріжте огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.
- До соусу додайте кальмари та перемішайте. Далі з'єднайте всі інгредієнти для салату з соусом та перемішайте.
- Наріжте кінзу та перемішайте з салатом. Посипте все кунжутом та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування салату з морепродуктами: