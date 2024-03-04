Можна з'їсти хоч відро: готуємо смачнющий весняний салат з огірків "Насолода"
4 березня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з огірків "Насолода" обов’язково додасть вам весняного настрою. Цей рецепт такий простий, що ви впораєтеся за лічені хвилини.
Половина інгредієнтів – свіжа, а ще половина – тушкована. Такий салат можна їсти і теплим, і холодним – він однаково смачний.
Вам сподобається 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Весняний салат з огірків "Насолода"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для салату:
– 4 свіжі огірки;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 1 червоний солодкий перець;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль до смаку.
Для дресингу:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка кунжуту.
Приготування:
- Помийте огірки, обріжте передню та задню частини, а решту поріжте скибочками. Викладіть у миску, посипте сіллю.
- Цибулю почистьте та дуже тоненько нашаткуйте. Очищений часник дрібно наріжте. Потушкуйте їх на пательні в олії на слабкому вогні до м'якості цибулі.
- Перець помийте та очистьте від серцевини. Наріжте тонкою соломкою і додайте на пательню до цибулі. Тушкуйте, доки перець стане м'яким.
- Також вимийте й поріжте зелену цибулю. З огірків злийте зайву воду. Всі інгредієнти викладіть у миску.
- Змішайте оливкову олію, соєвий соус, рисовий оцет, мед та насіння кунжуту. Заправте салат та добре перемішайте.