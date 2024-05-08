Смачніше не буває: рецепт фантастичного салату з оселедцем
8 травня 2024, 19:54Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Є багато смачних салатів з оселедцем. Спробуйте скористатися рецептом судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.
Цей салат сподобається багатьом. Він чудово замінить класичну Шубу.
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Салат з оселедцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 – 5 відварених картоплин;
– 2 квашені огірки;
– філе великого оселедця;
– половина банки консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відварену в мундирах картоплю почистьте та наріжте кубиками.
- Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком, а зелень подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте салат олією, посоліть та поперчіть. Гарно перемішайте та подавайте до столу.