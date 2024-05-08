Смачніше не буває: рецепт фантастичного салату з оселедцем

8 травня 2024, 19:54
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Джерело:

hectorjimenezbravo

Є багато смачних салатів з оселедцем. Спробуйте скористатися рецептом судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

Цей салат сподобається багатьом. Він чудово замінить класичну Шубу.

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Салат з оселедцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 відварених картоплин;
– 2 квашені огірки;
– філе великого оселедця;
– половина банки консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відварену в мундирах картоплю почистьте та наріжте кубиками.
  2. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком, а зелень подрібніть.
  3. Змішайте всі інгредієнти, заправте салат олією, посоліть та поперчіть. Гарно перемішайте та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів