Салатів з пекінської капусти є величезна кількість. Спробуйте скористатися цим простим та швидким рецептом.

На все вам потрібно лише 10 хвилин. Тож цей салат можна готувати, коли гості вже на порозі.

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Салат з пекінської капусти та тунця

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 1 невелика пекінська капуста;– 3 варені яйця;– зелень до смаку:– 3 столові ложки консервованої кукурудзи;– 1 банка консервованого тунця;– сіль, перець, майонез до смаку.Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким, як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

Пекінську капусту подрібніть. Додайте кукурудзу, тунець та подрібнені варені яйця і зелень Заправте салат майонезом, сіллю, перцем та добре перемішайте.