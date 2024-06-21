Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить
21 червня 2024, 18:48Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З помідорів можна приготувати надзвичайно смачний салат. Ви впораєтеся буквально за 10 хвилин.
Обов'язково збережіть цей простий рецепт. Ви захочете його повторити.
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Салат з томатів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 1 червоний томат;
– 1 рожевий томат;
– 1 чорний томат;
– 1 жовтий томат;
-- 1 зелений томат;
– 1 чайна ложка оливкової олії Extra Virgin;
– морська сіль до смаку.
Для цього салату найкраще підійдуть різні томати / Фото Unsplash
Приготування:
- Усі томати добре помийте та приберіть хвостики.
- Наріжте томати тонкими кільцями.
- Викладіть на тарілку в один шар.
- Полийте оливковою олією, посоліть і одразу подавайте до столу.