Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить

21 червня 2024, 18:48
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Джерело:

Shuba

З помідорів можна приготувати надзвичайно смачний салат. Ви впораєтеся буквально за 10 хвилин.

Обов'язково збережіть цей простий рецепт. Ви захочете його повторити.

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Салат з томатів

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 червоний томат;
– 1 рожевий томат;
– 1 чорний томат;
– 1 жовтий томат;
-- 1 зелений томат;
– 1 чайна ложка оливкової олії Extra Virgin;
– морська сіль до смаку.


Для цього салату найкраще підійдуть різні томати / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Усі томати добре помийте та приберіть хвостики.
  2. Наріжте томати тонкими кільцями.
  3. Викладіть на тарілку в один шар.
  4. Полийте оливковою олією, посоліть і одразу подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів